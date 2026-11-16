

Oggi in novanta città italiane le associazioni territoriali di Confcommercio hanno incontrato i sindaci con un gesto molto semplice: consegnare loro le chiavi delle attività che hanno abbassato la saracinesca. È la Giornata delle chiavi: un’iniziativa organizzata da Confcommercio insieme all’ANCI per mettere il commercio di vicinato al centro dell’agenda delle amministrazioni locali. Quando un negozio chiude, non perde solo chi ci lavora. La strada si svuota, cala l’illuminazione, diminuiscono i servizi sotto casa e il quartiere diventa meno sicuro. Non è una questione che riguarda soltanto i commercianti, ma la vita quotidiana di chi abita quei luoghi.

In provincia di Brindisi Confcommercio ha consegnato le chiavi ai Sindaci di Brindisi, Mesagne e San Pietro Vernotico.

I dati raccolti dall’Ufficio Studi di Confcommercio fotografano una situazione che non si può più ignorare. Tra il 2012 e il 2025 in Italia sono spariti 156mila punti vendita tra negozi fissi e ambulanti. Oggi si contano oltre 460mila locali commerciali sfitti: significa che un negozio su sei è vuoto. Questi spazi restano inutilizzati in media per più di sette anni, generando una perdita di circa 4,4 miliardi di euro l’anno in affitti mancati. Per invertire questa tendenza non bastano iniziative isolate.

Attraverso il progetto Cities, Confcommercio propone ai Comuni di costruire insieme piani d’azione che tengano insieme urbanistica, viabilità e commercio. Servono regole più snelle per riaprire gli spazi vuoti, parcheggi e trasporti che rendano facile raggiungere i centri storici e le vie commerciali delle periferie, oltre a un maggiore presidio per la sicurezza. Ai Comuni, però, servono risorse per fare tutto questo. Per questo, Confcom chiede al Governo di istituire un Fondo nazionale che sostenga i Comuni nell’attuazione dei progetti di rigenerazione commerciale e urbana, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze delle imprese.





