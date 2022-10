LA GIOVANISSMA “ATTRICE” BRINDISINA ORNELLA BRESCIA NEL CAST DEL FILM “TENEBRA”

È brindisina la giovanissima Ornella Brescia che ha partecipato al film “Tenebra”, diretto da Anto, in proiezione al Monsters Taranto Horror Festival giovedì 27 ottobre 2022, in presenza del regista e del cast. Ornella sarà in sala e la presenteranno con il resto del cast. La piccola attrice, che quest’anno ha iniziato a frequentare la prima elementare presso la scuola europea nel plesso Salvemini di Brindisi, all’epoca delle riprese aveva soltanto quattro anni. È un thriller psicologico, con attrazioni horror che racconta di infanzie ed adolescenze difficili e drammatiche, dove la bambina verrà rapita con la madre e rinchiusa nel cofano di un’auto. La storia si evolverà con un finale inaspettato e tragico. Le riprese sono state effettuate in una villa ottocentesca, nei pressi di Lecce. La piccola attrice si è particolarmente distinta durante le riprese così da ricevere meritati complimenti da parte di tutto lo staff cinematografico. Sicuramente una bellissima esperienza per Ornella che, nonostante la giovanissima età, è riuscita a lasciare il segno con la sua partecipazione. Un piccolo talento che ci riserverà belle sorprese in futuro. Anna Consales