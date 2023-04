LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO LO SCHEMA DEL “PATTO A TUTELA DEL TERRITORIO”

L’amministrazione comunale ha approvato oggi, 21 aprile 2023, in giunta lo schema per il “Patto a tutela del Territorio” tra il Comune di Brindisi e la società Cerano Energreen relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Cerano”, nella omonima località, contenente misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti.

L’impianto sarà ubicato nelle adiacenze della Centrale Termoelettrica Federico II con una superficie complessiva di circa 176 ettari. Di questi, 141 ettari saranno occupati dall’impianto fotovoltaico e 35 ettari saranno destinati a rimboschimento. Una volta realizzato l’impianto sarà connesso alla rete di trasmissione nazionale.

Il Patto, che sarà sottoscritto ufficialmente nei prossimi giorni, ha come oggetto lo sviluppo di un programma di collaborazione tra le parti per rendere il cantiere dell’opera un motore di sviluppo per l’economia locale, attraverso l’attuazione delle misure e delle opere di accompagnamento ambientale, territoriale e sociale al territorio.

Cerano Energreen si impegna sin d’ora a realizzare, quali opere di compensazione degli impatti sul territorio, interventi per un valore complessivo di 1.490.000 euro.

L’amministrazione comunale vuole destinare queste risorse alla riqualificazione del parco Cesare Braico, un intervento da formalizzare con l’Asl di Brindisi proprietaria del parco, data l’importanza del polmone verde della città tra i più longevi che necessita di interventi di manutenzione e ammodernamento, con l’inserimento di elementi per le famiglie e gli sportivi.