La Giunta distrettuale dell’ANM ha incontrato il Presidente Emiliano

La Giunta Distrettuale rende noto che, in data odierna, negli uffici della

Presidenza della Corte di Appello di Lecce, si è tenuto un incontro con il Governatore

della Regione Puglia Michele Emiliano, richiesto da quest’ultimo.

L’incontro ha avuto ad oggetto le dichiarazioni rilasciate dal Governatore in

merito all’indagine della Procura di Lecce riguardante l’Assessore Delli Noci e sui

relativi sviluppi, anche all’esito delle decisioni del Tribunale del Riesame.

In un clima di franco confronto, la Giunta ha ribadito la necessità di assicurare

la massima serenità di giudizio ai magistrati a diverso titolo chiamati a conoscere di

questa vicenda giudiziaria.

Il Presidente Emiliano ha evidenziato che non era suo intento esprimere sfiducia

nell’operato della magistratura, pur ribadendo le proprie prerogative politiche ed

istituzionali nel cui esercizio ha espresso solidarietà verso il Delli Noci.

La Giunta esprime apprezzamento per l’esito dell’incontro.



LA GIUNTA DISTRETTUALE DI LECCE DELL’ASSOCIAZIONE

NAZIONALE MAGISTRATI