La Giustizia che verrà. Convegno sulla nuova legge

Convegno quest’oggi presso l’Autorita’ portuale di Brindisi sul tema della nuova legge sulla Giustizia, in particolare sui ruoli del Giuduce, PM e avvocato difensore. Un incontro tra avvocati e giornalisti per i quali i rispettivi Ordini professionali avevano previsto i crediti formativi. Sono intervenuti il viceministro Francesco Paolo Sisto, il presidente dell’Ordine degli avvocati, Daniela Faggiano, il presidente del Tribunale, Vincenzo Scardia, il presidente della Camera Penale, Giancarlo Camassa. Saluti istituzionali del presidente dell’Autorita’ portuale, Francesco Mastro. Presente anche il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Inevitabile la discussione sulla separazione delle carriere e sul referendum che presto coinvolgerà’ i cittadini. Il ministro Sisto ha ribadito la giustezza di questa nuova legge e degli equilibri nuovi tra i soggetti del giusto processo. Hanno moderato l’avv. Ladislao Massari e il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello.