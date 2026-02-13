La grande danza torna in Puglia dal 14 al 16 febbraio con la XXII edizione di Talenti in Palcoscenico

Brindisi – È finalmente giunto il momento che tutti gli appassionati di danza stavano aspettando: la XXII edizione di Talenti in Palcoscenico si svolgerà dal 14 al 16 febbraio 2026 presso la splendida Tenuta Moreno di Mesagne e il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Il concorso e stage internazionale per scuole di danza, organizzato da Pierluigi Valentini, si prefigge come sempre di essere un evento straordinario, ricco di emozioni e opportunità per giovani talenti.

In questa edizione, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a stage immersivi che li porteranno a vivere la danza in modo innovativo e coinvolgente. Gli stage saranno tenuti da un team di docenti di eccellenza, tra cui: Frederic Olivieri, Direttore del Teatro e dell’Accademia Teatro alla Scala; Jan Broeckx, Direttore dell’Accademia di Monaco di Baviera; Gianni Attimonelli, Assistente Direzione Artistica presso il Teatro Nazionale Moravo Silesiano; Marisa Caprara, Maitre e Presidente AIDA; Tracy Inman, Co-Direttore della The Ailey School di New York; Lotte Sigh, Direttrice Artistica della Copenhagen Contemporary Dance School; Gaetano Posterino, Direttore Artistico della Posterino Dance Company.

Ma non è tutto! Il concorso di danza che si terrà domenica 15 febbraio al Nuovo Teatro Verdi offrirà un palcoscenico per i migliori talenti, suddivisi in diverse categorie: Danza Classica, Moderna e Contemporanea. Le sezioni includeranno Gruppi, Pas de Deux e Solisti, con partecipanti suddivisi in fasce d’età che vanno dai 6 ai 23 anni.

Una delle caratteristiche distintive di questa edizione sono le Borse di Studio offerte per le più prestigiose accademie e compagnie internazionali, come Copenhagen Contemporary Dance School, Alvin Ailey New York, Posterino Dance Company e CFD Aida.

Queste borse rappresentano opportunità incredibili per i giovani danzatori, con possibilità di contratti di lavoro e di crescita artistica in alcune delle più importanti accademie del mondo.

«In questa 22esima edizione abbiamo esagerato: stage, concorso, borse di studio e audizioni, tutto di altissimo livello, a contatto con le scuole più importanti al mondo che daranno concrete opportunità ai partecipanti – dichiara l’organizzatore, Valentini – Ci riconfermiamo, così, da oltre vent’anni come il Concorso e Stage internazionale in Puglia di riferimento per i ballerini che danzano con un sogno e vogliono perseguirlo migliorandosi. Vi aspettiamo anche quest’anno a braccia aperte».