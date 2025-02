La grande Danza torna in Puglia dall’1 al 3 marzo con la XXI edizione di Talenti in Palcoscenico

In Puglia si torna a parlare di Danza con la D maiuscola, di opportunità concrete e alta formazione: dall’1 al 3 marzo 2025 Talenti in Palcoscenico, il concorso e stage internazionale per scuole di danza organizzato da Pierluigi Valentini, richiama a sé nomi altisonanti della danza in un luogo da sogno per una XXI edizione che si preannuncia già memorabile.

L’atteso appuntamento di studio e confronto torna dopo un anno di pausa con un format più smart, tre giorni di intense attività a contatto con docenti che provengono da ogni parte del mondo, direttori di accademie e compagnie fra le più significative in Europa, presso Masseria Santa Lucia a Costa Merlata, Ostuni, dove si terranno le lezioni, e il concorso con le premiazioni al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

«In questi 21 anni Talenti in Palcoscenico ha rappresentato un punto di riferimento essenziale nel mondo della danza perché ha dato a decine e decine di artisti l’opportunità di esibirsi nei migliori teatri internazionali – dichiara l’organizzatore, Valentini – Nel 2006, ricordiamo, la nostra meravigliosa Nicoletta Manni fu adocchiata dal Maestro Friederic Olivieri e portata in Scala, dove è attualmente prima ballerina. Da lì si sono susseguiti tantissimi riconoscimenti, borse di studio e workshop per moltissimi ballerini che hanno partecipato al nostro evento, che spesso ha dato il via a grandi carriere».

Lo staff Docenti è di alto profilo: Jan Broeckk, Direttore dell’Accademia Monaco di Baviera, Liane McRae, formata alla Royal Ballet School di Londra e ballerina professionista in varie compagnie, Marisa Caprara, Maitre e Presidente di AIDA, Monica Garcia Vicente, Direttrice Artistica Connection Dance Center Hannover e Docente presso Staatsoper Hannover, e Lorand Zachar, insegnante e Coreografo presso Codarts Rotterdam Dance Academy. Protagonisti della Danza con la D maiuscola, Maestri di livello con curricula d’eccezione, pronti a offrire agli allievi tutto il loro sapere condensato in tre giorni di full immersion di danza classica e moderna.

Quanto alle Borse di Studio, poi, rappresentano delle imperdibili opportunità per tanti giovani danzatori e danzatrici di entrare in contatto con il mondo professionale della danza: CDC, Connection Dance Center, Centro Formazione AIDA Milano ed Elite Program del Budapest Dance Theatre tra quelle messe a disposizione. Un’occasione imperdibile, quindi, di condividere e confrontarsi in un ambiente stimolante e formativo che arricchirà il bagaglio di conoscenze e di competenze di ciascun ballerino, sia dal punto di vista professionale che umano.