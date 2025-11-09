La grande scherma a Brindisi – Doppio trionfo azzurro nel Circuito Europeo Under 23 e nella Coppa del Mediterraneo

Si è conclusa con un entusiasmante weekend di sport e spettacolo la terza edizione del Circuito Europeo Under 23 di Scherma – 3rd Mediterranean Cup, disputata nei giorni 8 e 9 novembre al PalaPentassuglia e al Pala Malagoli di Brindisi.

Due giornate intense, organizzate sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione Europea di Scherma, con il sostegno del Comune di Brindisi e della società Lame Azzurre Maestri Zumbo, che hanno visto in pedana oltre 150 atleti provenienti da tutta Europa e oltre.

Dopo il trionfo tutto italiano nella spada maschile di sabato (1) Matteo Galassi – 2) Simone Mencarelli – 3) Marco Francesco Locatelli e Nicolò Del Contrasto), la domenica ha regalato un altro successo azzurro nella spada femminile. Sul podio della Coppa del Mediterraneo – prova femminile, tutte atlete italiane: 1) Vera Perini – 2) Carola Maccagno – 3) Gaia Caforio e Vittoria Siletti.

A ribadire l’importanza internazionale della manifestazione, la presenza della pluricampionessa Valentina Vezzali, testimonial ufficiale dell’evento, e dei rappresentanti di vertice della scherma italiana ed europea: Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della FIS; Vincenzo De Bartolomeo, segretario generale della Confederazione del Mediterraneo; Giorgio Scarso, presidente onorario FIS; insieme a Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, Patrizia Carra, presidente del Comitato Organizzatore, Alessandro Rubino, presidente della società Lame Azzurre – Maestri Zumbo, e Giosuè Rollo, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Commenda”, coinvolto nel progetto di sviluppo della scherma giovanile brindisina.

L’evento ha rappresentato non solo un grande momento agonistico, ma anche un’occasione di promozione del territorio e dei valori dello sport, nel segno della collaborazione tra istituzioni, scuola e società sportive. Con la chiusura di questa edizione, Brindisi si conferma capitale della scherma giovanile europea. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per una nuova edizione, ancora una volta nel segno della passione, del talento e del tricolore.