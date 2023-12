“LA GRANDEZZA STORICA DI SALVATORE MORELLI E IL SUO LEGAME CON BRINDISI”

Presso il Palazzo della Provincia, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema:”La grandezza storica di Salvatore Morelli e il suo legame con Brindisi”, verso il bicentenario della sua nascita (1824-2024). Pugliese, nativo di Carovigno, ma napoletano di adozione, è stato uno scrittore, giornalista, patriota, politico e avvocato e fu il primo deputato in Italia a presentare progetti di legge per estendere il voto alle donne, per il divorzio, per la parità dei sessi e per il bicognome per coniuge e figli. Un uomo che ha speso gran parte della sua esistenza per l’emancipazione femminile e che, quindi, può essere considerato un paladino dei diritti delle donne. Fu un importante protagonista del Risorgimento italiano, periodo che attraversò pienamente come patriota, giornalista e uomo politico. Condusse la lotta per la creazione di un’Italia unita, libera e indipendente, che condivise con altri importanti protagonisti del Risorgimento. Salvatore Morelli è, sicuramente, patrimonio della nostra terra, un uomo ed un politico che ha lasciato un’eredità importante anche alle future generazioni. Dopo i saluti di Rosalia Fumarola, consigliere provinciale, delegata da Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi; Alessandro Leoci, consigliere regionale Puglia; Massimo Lanzillotti, Sindaco di Carovigno, e Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”, delegata dalla Presidente Anna Cinti, sono intervenuti: Giacomo Carito, Presidente Società di Storia Patria, e Nicola Terracciano, Presidente Associazione Risorgimento Napoletano. Vito Uggenti, Comitato Civico “S. Morelli” di Carovigno, ha presieduto e coordinato l’incontro. Sono state anticipate alcune delle cose che saranno organizzate in occasione del bicentenario della nascita di Salvatore Morelli, un grande uomo che, forse, non viene approfondito come si dovrebbe. Anna Consales