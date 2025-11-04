La Lega ha presentato i candidati della provincia di Brindisi

La Lega ha presentato questa sera, presso la Multisala Andromeda a Brindisi, i propri candidati per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Presenti il sen. Roberto Marti, Commissario regionale del partito di Salvini e i candidati sen. Vittorio Zizza, Antonella Palmisano, Giuliana Giannone, Giovanni Iurlaro ed Ercole Saponaro. Ha introdotto la capogruppo al Comune di Brindisi Lidia Penta. Tra i temi trattati il turismo, l’agricoltura, l’occupazione e il governo regionale di centro sinistra poco attento a Brindisi negli ultimi 20 anni. Ha coordinato la presentazione il collega Antonio Celeste.