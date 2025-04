La Lega Navale affianca l’AIL nella campagna di sensibilizzazione

AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi ha intrapreso un’importante campagna di sensibilizzazione riguardo alla stretta correlazione tra la qualità dell’aria e l’incidenza di patologie tumorali e onco-ematologiche.

È ormai evidente come l’esposizione prolungata a inquinanti atmosferici, come il particolato, sia un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie tumorali. Le piccole particelle di plastica sono considerate al pari delle polveri fini, le quali possono essere inalate e, ad alte dosi, nocive per la salute.

La Lega Navale Italiana (LNI) vuole affiancare AIL nel promuovere la consapevolezza dell’impatto ambientale sulla salute, informare e sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sulla importanza della qualità dell’aria per la salute sottolineando la necessità di interventi concreti per ridurre l’inquinamento atmosferico e proteggere l’ambiente.

Risulta pertanto importantissimo sostenere la ricerca scientifica e per questo l’AIL finanzia studi e ricerche per approfondire la comprensione dei meccanismi attraverso cui l’inquinamento atmosferico contribuisce allo sviluppo delle patologie onco-ematologiche; l’obiettivo è individuare strategie di prevenzione più efficaci e sviluppare terapie innovative.

La LNI di Torre Canne è al fianco dello sportello informativo di AIL Brindisi “Il Girasole di Mari” sostenendone ideali, attività e obiettivi. La scelta del fiore come emblema simboleggia il sole, la vita, la luce e la natura e quindi la tutela dell’ambiente. Disseminando la cultura del mettersi a disposizione con le proprie professionalità per migliorare le condizioni di vita dell’intera comunità si possono sensibilizzare gli animi a promuovere e incentivare la raccolta fondi necessaria alla ricerca per la cura delle Leucemie, Linfomi e Mielomi.

Scegli le Uova di Pasqua AIL. Con il contributo aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mielomi e a portare aiuto a tanti pazienti.

4-5-6 aprile Piazza Ciaia, Fasano