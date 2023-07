LA LISTA “FUSCO SINDACO” ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE “SANITA’ E’ ALLARME ROSSO”

LA LISTA “ROBERTO FUSCO SINDACO” ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE

“SANITA’ E’ ALLARME ROSSO”

ORGANIZZATA DALLA CGIL TERRITORIALE IN UNO CON LE CATEGORIE FP E SPI

11.7.2023 ORE 18:00 PRESSO OSPEDALE “ A. PERRINO” DI BRINDISI

Lo stato di assoluto collasso della sanità a Brindisi è una realtà con cui si scontrano

quotidianamente i cittadini, che vedono illegittimamente violato e compresso uno dei

propri diritti più sacri e costituzionalmente garantiti, quello alla salute.

Le evidenti criticità e le drammatiche prospettive all’orizzonte accrescono la

preoccupazione e l’allarme e rendono quanto mai urgenti tanto una analisi consapevole

delle cause che hanno condotto a tale inaccettabile situazione, quanto – soprattutto – lo

studio e l’attuazione di misure, anche straordinarie, che possano avviare una seria risalita.

Per questi motivi la lista civica “ROBERTO FUSCO SINDACO” aderirà con una propria

delegazione alla manifestazione “SANITA’ E’ ALLARME ROSSO”organizzata dalla CGIL

territoriale per il prossimo 11 luglio 2023 alle ore 18.00 presso l’Ospedale “A. Perrino” di

Brindisi.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale

LISTA ROBERTO FUSCO SINDACO