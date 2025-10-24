La lotta tra il bene e il male. All’Impero il musical “Caino e Abele”

«Caino e Abele» è il titolo del musical realizzato dalla comunità parrocchiale del quartiere Paradiso di Brindisi sull’eterna lotta tra bene e male, tema di estrema attualità, specie tra i giovani.

«Caino e Abele» è il primo musical italiano scritto e ideato da Tony Cucchiara che debuttò nella sua prima versione nel 1972. A distanza di 50 anni l’opera è rimasta fedele all’originale per trama e partiture musicali ma completamente rinnovata nello sviluppo drammaturgico. Lo spettacolo è un viaggio nella storia della Cristianità: dall’evoluzione del creato, ai giorni nostri, mettendo in risalto le differenze tra il bene e il male. Il bene avanza lento, perché chi fa del bene non ha fretta. Il male, invece, avanza veloce, senza porsi domande, sicuro di sé e spavaldo sul buio sentiero delle tenebre, ma destinato a scontrarsi contro il muro dell’ignoto. Nonostante questo, è ancora possibile continuare a credere nell’uomo?

«Questo Musical – Don Salvatore Tardio, parroco della chiesa San Nicola – ci ha permesso di riattivare il gruppo teatro della Parrocchia, già presente e attivo nel passato ma per diversi anni silente, e di coinvolgere tante persone, in particolare giovani, del nostro quartiere. Si tratta di un’iniziativa educativa per l’intero quartiere: attraverso l’arte abbiamo la possibilità di diffondere contenuti importanti, ricordando ogni giorno che la bellezza potrà salvarci da ogni degrado».

Lo spettacolo è a cura di Piera Penta. La prima andrà in scena presso il Teatro Impero di Brindisi domenica 26 novembre alle ore 20.30.