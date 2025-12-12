La magia del Natale esplode a Ceglie Messapica: folla e luci per il Fantastico Villaggio

Grande apertura ieri sera del Villaggio Fantastico a Ceglie Messapica. Una Villa Cento Pini addobbata a festa e gremita di visitatori ha dato ufficialmente il via agli eventi natalizi della città. Atmosfere luminose, mercatini, profumi di street food e tanta musica hanno scandito l’avvio di un ricco calendario che, da ieri fino al 24 dicembre, accompagnerà cittadini e turisti con attività pensate per tutte le età, compresa la nuova pista di ghiaccio.Il Sindaco Angelo Palmisano ha espresso profonda gratitudine “a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa: la mia squadra assessori e consiglieri, Cristina Elia, il gruppo Pro Loco Ceglie e soprattutto i cittadini che con la loro presenza hanno reso speciale questa inaugurazione”. L’Assessore Cosimo Bellanova ha sottolineato come “il Villaggio Fantastico si integri perfettamente con un cartellone eventi variegato e pensato per valorizzare ogni angolo della nostra città durante il periodo natalizio”. La Vicesindaca Mariangela Leporale ha aggiunto che “il Villaggio rappresenta un contenitore accogliente e dinamico, capace di offrire momenti e attività dedicate a tutte le fasce d’età, creando un Natale davvero inclusivo per tutta la comunità”.

Il cuore pulsante di questa edizione sarà senza dubbio il Fantastico Villaggio, allestito dall’11 al 24 dicembre nella splendida cornice di Villa Cento Pini, organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco locale e la sezione Confesercenti di Ceglie Messapica. Il parco diventerà un luogo incantato, completamente illuminato, dove bambini, famiglie e adulti potranno immergersi in un’atmosfera natalizia unica.

Ogni pomeriggio, dalle 17:00, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua accogliente Casetta, scrivere letterine e vivere momenti speciali immersi nella magia del periodo più atteso dell’anno. Accanto a mercatini, street food e animazione continua, una delle attrazioni simbolo sarà la pista di ghiaccio, disponibile dal 15 dicembre, con pattinate gratuite su prenotazione, pensate per regalare a tutti un autentico Natale da fiaba. L’11 dicembre il Villaggio si inaugura con l’accensione delle luci, la riapertura del mercatino, l’arrivo degli elfi e le melodie del coro Aido Cantori, accompagnate dal suggestivo intervento del Gruppo Glow Timeless.

Nei giorni successivi, la Casetta di Mamma Natale e degli Elfi accoglierà i bambini con incontri, foto e racconti, mentre il parco sarà animato dai laboratori creativi di Maria e Patrizia, dal Laboratorio di Gioia curato dai Portatori di Gioia e dagli spazi artistici di In Corso d’Arte, dove bambini e ragazzi potranno dedicarsi a pittura estemporanea, disegno, uncinetto, ricamo e varie attività manuali.

Il fine settimana prenderà vita con spettacoli per tutte le età: il 13 dicembre lo show di magia di MagoAngel e, in serata, la Silent Disco con DJ set di Cisky e Doppiaemme; il 14 dicembre il pomeriggio sarà animato dagli Organettisti, seguito dallo spettacolo natalizio della Scuola di Danza Bellanova. Durante questi giorni non mancherà l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi, accompagnato da distribuzione di popcorn, giochi e foto ricordo. Il programma prosegue con giornate dedicate allo sport e alla comunità, come il 1° Torneo Natalizio di Tennis, iniziative con le associazioni del territorio e attività rivolte agli amici a quattro zampe grazie alla collaborazione con i Portatori di Gioia. Il 20 dicembre arriveranno le Bande Natalizie con il concerto itinerante dell’Associazione Giovani Musicisti Città di Ceglie Messapica, portando nel Villaggio un’energia festosa e travolgente.

Il 21 dicembre sarà un pomeriggio ricco di tradizione con tombola e pettolata organizzate dalla Pro Loco e dal Gruppo Fantastico; a seguire, spazio agli auguri sulle note del sax di Kristian Chirico e, in serata, al DJ set di Casalgallo. Il 22 dicembre la speciale Notte Celeste renderà omaggio a Federica Annese: per tutta la giornata le attività aderenti accenderanno una luce azzurra in sua memoria, proponendo iniziative dedicate alla gentilezza e al ricordo.

Tra le sorprese più attese ci sarà la suggestiva Nevicata, una scenografia di fiocchi e luci che trasformerà Villa Cento Pini in un luogo fiabesco, coinvolgendo grandi e piccoli. Il Villaggio si concluderà il 24 dicembre con l’ultimo incontro nella Casetta di Babbo Natale dalle 17:00 alle 19:00, prima che tutti tornino a casa per la Vigilia, aspettando che il suo magico viaggio prenda il via proprio da Villa Cento Pini per raggiungere le case di tutti i bambini.

Il programma completo è scaricabile al link: https://www.ceglieturismo.it/wp-content/uploads/2025/12/Natale-2025-a-Ceglie-Incanta-web.pdf