La magia della Notte di San Lorenzo al Castello di Carovigno



In occasione della Notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto l’Associazione Le Colonne, in

collaborazione con il Comune di Carovigno, propone un’apertura straordinaria del Castello Dentice

di Frasso dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

Una serata speciale dedicata alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del borgo antico, capace di unire

storia, cultura e tradizione in un’atmosfera suggestiva e fuori dal tempo.

Durante l’apertura straordinaria sarà possibile visitare il castello attraverso visite guidate oppure in

modalità autonoma con audioguida disponibile in cinque lingue, per esplorare gli ambienti del

maniero, ammirarne l’architettura e conoscere le vicende storiche che, nel corso dei secoli, hanno

caratterizzato la vita della fortezza e dei suoi protagonisti.

Alle ore 21:30 prenderà vita una speciale visita guidata tematica dedicata alla Notte di San Lorenzo.

Un percorso narrativo che intreccerà la storia del castello con la tradizione delle “Lacrime di San

Lorenzo”, le stelle cadenti che ogni anno attraversano il cielo d’agosto e che, nell’immaginario

popolare, sono associate al martirio del santo.

Tra sale e terrazze del castello, i partecipanti saranno accompagnati in un racconto immersivo in cui

storia e leggenda si incontrano, riscoprendo il fascino delle antiche tradizioni e il valore del

patrimonio storico e culturale del territorio.

Un’occasione unica per vivere il Castello Dentice di Frasso in una veste inedita, nelle suggestive ore

del tramonto e della sera.

Per info e prenotazioni sul sito www.pastpuglia.it

IlCastello Dentice di Frasso è aperto al pubblico tutti i giorni con i consueti orari di visita, consultabili

sul sito ufficiale