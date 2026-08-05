La magia della Notte di San Lorenzo al Castello di Carovigno

In occasione della Notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto l’Associazione Le Colonne, in
collaborazione con il Comune di Carovigno, propone un’apertura straordinaria del Castello Dentice
di Frasso dalle ore 19:00 alle ore 23:00.
Una serata speciale dedicata alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del borgo antico, capace di unire
storia, cultura e tradizione in un’atmosfera suggestiva e fuori dal tempo.
Durante l’apertura straordinaria sarà possibile visitare il castello attraverso visite guidate oppure in
modalità autonoma con audioguida disponibile in cinque lingue, per esplorare gli ambienti del
maniero, ammirarne l’architettura e conoscere le vicende storiche che, nel corso dei secoli, hanno
caratterizzato la vita della fortezza e dei suoi protagonisti.
Alle ore 21:30 prenderà vita una speciale visita guidata tematica dedicata alla Notte di San Lorenzo.
Un percorso narrativo che intreccerà la storia del castello con la tradizione delle “Lacrime di San
Lorenzo”, le stelle cadenti che ogni anno attraversano il cielo d’agosto e che, nell’immaginario
popolare, sono associate al martirio del santo.
Tra sale e terrazze del castello, i partecipanti saranno accompagnati in un racconto immersivo in cui
storia e leggenda si incontrano, riscoprendo il fascino delle antiche tradizioni e il valore del
patrimonio storico e culturale del territorio.
Un’occasione unica per vivere il Castello Dentice di Frasso in una veste inedita, nelle suggestive ore
del tramonto e della sera.
Per info e prenotazioni sul sito www.pastpuglia.it
IlCastello Dentice di Frasso è aperto al pubblico tutti i giorni con i consueti orari di visita, consultabili
sul sito ufficiale