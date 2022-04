“LA MIA CASA È IL MONDO” – ECCO IL PROGETTO DELL’AIPD

“La mia casa e’ il mondo”. Ecco il progetto dell’Aipd al Cillarese

L’Aipd, l’associazione nazionale persone disabili, ha promosso presso il Parco Cillarese, alla presenza del sindaco Riccardo Rossi, l’evento conclusivo del progetto “La mia casa e’ il mondo”, finanziato dal Dipartimento delle Politiche delle famiglie”. A Brindisi il progetto ha visto l’Aipd locale realizzare, con i propri ragazzi affetti dalla Sindrome di Down, varie visite nei luoghi naturalistici e storici più importanti del territorio cittadino, per riappropriarsi dei propri luoghi, dopo due anni di isolamento sociale per la pandemia da Covid 19. Il lavoro finale, che simboleggia la rinascita, e una panchina da cui, attraverso un disegno, prende vita un pesce. Il progetto ha visto il sostegno del Comune di Brindisi, del WWF, della Caritas, Cooperativa Thalassia, New Basket Brindisi, e di tanti altri soggetti pubblici e privati.