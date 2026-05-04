“La Mia Economia”, il percorso di auto-imprenditorialità rivolto alle donne fa tappa a Erchie

Giovedì 7 maggio al Palazzo Ducale il terzo incontro del ciclo “La Mia Economia” per sostenere l’autonomia professionale delle donne.

Dopo le tappe di Latiano e San Pancrazio Salentino, il percorso dedicato all’auto-imprenditorialità “La Mia Economia: trasforma la tua idea in un’impresa” arriva a Erchie. L’appuntamento è per giovedì 7 maggio, alle ore 17:30, presso il Palazzo Ducale (Piazza Parco delle Rimembranze).

L’evento di giovedì vedrà gli interventi di Giuseppe Margheriti, Sindaco di Erchie; Chiara Saracino, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Erchie; Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio ATS BR4; Anna Settanni, Presidente di Conchiglia APS e Cosimo Simone, Presidente dell’UGDCEC di Brindisi.

Il focus dell’incontro sarà su come accedere ai bandi di finanziamento, gli strumenti di sostegno economico per la creazione d’impresa e le strategie per l’autonomia professionale.

L’iniziativa, parte della seconda edizione del progetto “Ali di Farfalle“, offre strumenti concreti per chi vuole investire sul proprio futuro professionale, con un focus particolare rivolto alle donne.

Anna Settanni, Presidente di Conchiglia APS, dichiara:

«Con “Ali di Farfalle” vogliamo offrire alle donne del territorio una bussola per orientarsi nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è trasformare le idee in progetti concreti, fornendo supporto per accedere ai finanziamenti e costruire un’autonomia solida».

Chiparteciperà all’iniziativa potrà accedere al percorso di tutoraggio specialistico realizzato presso la Biblioteca Ugo Granafei di Mesagne. Questa attività sarà curata dall’UGDCEC di Brindisi (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), partner tecnico del progetto, per offrire un affiancamento mirato nella definizione della propria idea d’impresa.

“La Mia Economia” è una attività del Progetto “Ali di Farfalle – progetto di inclusione sociale e lavorativa delle mamme neet, seconda edizione” realizzato da Conchiglia APS e Consorzio ATS BR4, in collaborazione con l’UGDCEC di Brindisi e con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. L’accesso è gratuito e libero.