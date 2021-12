“LA MINDFULLNESS AL SERVIZIO DELLA SCUOLA: METODICHE ALL’AVANGUARDIA A BRINDISI“ A CURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO DI BRINDISI E DELL’ESPERTA GABRIELLA GRAVILI

Si apre Venerdì 17 Dicembre 2021 alle ore 16.15 un ciclo di tre appuntamenti su “La Mindfulness al servizio della Scuola: metodiche all’avanguardia a Brindisi”, dedicato al corpo Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Centro, voluto ardentemente dalla Dirigente, Dott.ssa Angela Citiolo, e dalla Coordinatrice Pedagogica, Maria Teresa Annè.

La Dirigente nel corso di questo anno ha sostenuto in più occasioni la formazione specifica, per rendere più agevole l’approccio educativo e pedagogico degli Insegnanti, impegnati in prima linea a far fronte anche alla gestione delle emozioni e del processo evolutivo più armonico dei loro alunni, per renderli più sereni e più predisposti ai processi di apprendimento, dopo il lungo periodo di lockdown vissuto trasversalmente dalla nostra società, a causa delle restrizioni sociali e quotidiane dettate dalla pandemia da covid 19.

Proprio per i motivi detti, contemperando bisogni e le expertise della Dott.ssa Gabriella Gravili, si sono tenuti corsi laboratoriali di 30 ore ciascuno, nel febbraio scorso e nell’edizione full immersion di settembre 2021, con la collaborazione e la supervisione della Coordinatrice Pedagogica Annè per far affinare le competenze trasversali dei propri docenti con modalità all’avanguardia e consentire così un migliore clima in classe ed una maggiore concentrazione nelle attività scolastiche di apprendimento dei propri alunni.

La Dott.ssa Gabriella Gravili, in questo nuovo appuntamento, accompagnerà i Partecipanti nella esplorazione più approfondita delle Pratiche di Mindfulness, attive e formali, per accrescere la focalizzazione dell’attenzione sul “momento presente” , sviluppare la consapevolezza delle proprie emozioni, delle proprie dinamiche reattive (dentro e fuori dalla classe), e facilitarne il rilascio emotizionale e corporeo, accumulato in questi mesi, fare un carico di energia in favore dei propri alunni e del loro percorso di crescita evolutiva.

Gli incontri, previsti in calendario in data Venerdì 17, Lunedì 20 e Martedì 21 Dicembre 2021, dalle ore 16.15 alle ore 18.30, si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti sulla prevenzione da covid-19 (si accederà con green pass e mascherina), presso l’ampio Auditorium della Scuola Salvemini in viale della Libertà – angolo via Castello, a Brindisi.

Per ricevere maggiori informazioni sui benefici della Mindfulness e della struttura del laboratorio, si potrà contattare direttamente la dott.ssa Gravili al tel 329 4486226, disponibile a rispondere alle vostre richieste.

Responsabile Progetto

Dott.ssa Gabriella Gravili