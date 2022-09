LA MINISTRA CARFAGNA A BRINDISI – LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

La nota del coordinatore cittadino e provinciale di Puglia Popolare Raffaele Iaia:

Nella giornata di martedì 20 settembre abbiamo avuto il piacere di incontrare la ministra Mara Carfagna e la candidata all’uninominale per la provincia di Brindisi avvocato Antonietta Curlo, ha moderato l incontro l’amico Avv. Riccardo Mele.

I partiti e movimenti Azione, Italia viva e Puglia Popolare, vogliono ringraziare la presenza dell’ex On Tucci e la nutrita partecipazione all’evento nel quale abbiamo potuto apprezzare il sostanzioso e meticoloso intervento della ministra Mara Carfagna la quale ha spiegato in modo capillare i finanziamenti che sono stati accordati per il collegio Tommaseo l’isola di Sant’Andrea altra opera portuale e per tutti i comuni costieri della provincia di Brindisi e Lecce

Oltre poi a specificare quale sono state le problematiche nazionali che hanno portato alle elezioni anticipate evidenziando che con l’impegno del precedente governo, che attualmente continua a seguire con i fatti le reali problematiche di tutto il territorio , e dimostrando concretezza si può dare un aiuto reale e una svolta al territorio. Non slogan ma accordi di programma già in essere come il Cis e tanti altri.