LA MORTE DELL’EX SINDACO SAPONARO – UNA NOTA DEL PD DI BRINDISI

Se ne va, con Rino Saponaro, un sincero democratico, un rappresentante della sinistra brindisina che assurse al ruolo di Sindaco della città in una stagione difficile, che preludeva a grandi cambiamenti. Anche in quel passaggio complicato seppe difendere la dignità della politica e dell’Istituzione che in quel frangente rappresentava, primo e unico comunista a farlo. Fu, il suo, l’esempio di un dirigente politico e sindacale sempre attento alle istanze dei cittadini e dei mondi che di volta in volta fu chiamato a dirigere ed a rappresentare, lo fece con il rigore dello studio e con la “simpatia umana” che gli erano propri. Dopo il PCI, aderì alle formazioni politiche nelle quali confluiva la storia di cui egli era stato un interprete generoso e appassionato. Lo ricordiamo oggi, nel giorno della sua scomparsa, per rendere omaggio al suo impegno e alla testimonianza che ha lasciato nel corso della sua lunga militanza, che rappresenta un riferimento per chiunque consideri la politica come lo spazio dell’impegno collettivo per la piena affermazione dei diritti di tutti i cittadini. Alla famiglia e agli affetti più cari di Rino Saponaro, giunga il cordoglio e la vicinanza degli amici e dei compagni del Partito Democratico della Provincia di Brindisi.

La federazione provinciale del Partito Democratico di Brindisi.