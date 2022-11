LA MOSTRA FOTOGRAFICA “HERBERT LIST” FINO AL 27 NOVEMBRE PRESSO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GAROFANO VERDE”

Il 27 ottobre 2022 è stata inaugurata la mostra fotografica “Herbert List”, a cura dall’artista e performer Angelo Raffaele Antelmi, Associazione Culturale “Garofano Verde”, che si potrà visitare fino al 27 novembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Herbert List, nato ad Amburgo il 7 ottobre 1903 e morto a Monaco di Baviera il 4 aprile 1975, è stato un fotografo tedesco, collaboratore dal 1951 dell’Agenzia fotografica internazionale Magnum Photos. È diventato famoso per i suoi contributi a riviste di moda come Vogue, Harper’s Bazaar, Life e per i suoi nudi maschili. Sono foto bellissime ed intense che riescono ad afferrare la magia di certi momenti in istanti perfetti che coinvolgono i visitatori. Affascinante la foto del tuffo e imperdibili le foto di Anna Magnani e Marlene Dietrich, giusto per citarne alcune. Le sue opere hanno avuto un ruolo altamente formativo per la fotografia moderna. “List non ama l’istantanea. Fotografare è riflettere, richiede un passo lento. Fra cent’anni, ne è convinto, rimarranno solo le immagini forti, quelle che rappresentano un’unità di forma e contenuto. Chiede alla sua epoca qualcosa di impossibile: rinunciare all’ossessione per le apparenze per tornare alle essenze- M. Smargiasse”. Un particolare ringraziamento ad Angelo Raffaele Antelmi che riesce sempre a promuovere eventi artistici rilevanti. Anna Consales