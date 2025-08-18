La musica della pizzica arriva nell”Ostello della Gioventù di Brindisi con un aperitivo speciale. Appuntamento martedì 19 luglio a partire dalle ore 19.00, ad esibirsi il suo “TAMAM” nella musica tipica salentina.

L’ amore,l’Odio, la Gioia, la Tristezza, la Rabbia e la Pace catartica; ogni melodia, ogni accordo, ogni nota può contenere ciascuna di queste emozioni. Il duo tamam cerca di racchiudere tutto in un solo spettacolo e vi concederanno un turbinio di emozioni che ogni essere umano prova nella sua esistenza, tanto da tributare ogni momento della nostra vita grazie alla musica popolare salentina..Musiciste che hanno tutte una esperienza ultra decennale nella piena ricerca e riproposta delle tradizioni popolari della terra dalla quale provengono, quella detta “DEL RIMORSO”.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0831096232