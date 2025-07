La notte bianca dei bambini, giovedì 31 luglio a Mesagne

Al Parco Potì tante attrazioni per i più piccoli, con una novità imperdibile: il super big piano musicale grande più di 6 metri.

Giovedì 31luglio a Mesagne, dalle ore 21:00, torna l’attesissima Notte Bianca dei Bambini, una serata magica interamente dedicata all’allegria e al divertimento dei più piccoli. Per l’occasione, il parco Potì si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato, con attrazioni e spettacoli dislocati in tutta l’area per regalare emozioni indimenticabili.

L’esperienza si preannuncia unica, con un programma ricco e coinvolgente che include un esclusivo Super Big Piano di 6,5 metri, su cui i bambini potranno camminare e creare melodie con i loro passi: una novità a dir poco assoluta! E poi le simpaticissime Mascotte, pronte a incontrare e abbracciare tutti i piccoli amici, e il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti, uno spettacolo affascinante che lascerà tutti a bocca aperta, accanto a un adorabile Stitch Gigante, per foto e momenti di pura tenerezza. E ancora: un divertentissimo Mago, con i suoi trucchi e illusioni per incantare grandi e piccini; l’esplosivo spettacolo del Giocoliere, con acrobazie e giochi di destrezza mozzafiato; l’esilarante Puppet Show, che con le sue storie e personaggi farà ridere e sognare. Non per ultimi, l’entusiasmante Clown, pronto a strappare sorrisi con la sua simpatia contagiosa, e il Truccabimbi, grazie al quale i volti dei bambini si trasformeranno in piccole opere d’arte.

L’evento, organizzato da “Lab Communications” in collaborazione con la Coop. “Oasi” Progetto SAI cat. MSNA Mesagne Prog. 618, è promosso dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone estivo. Per i bimbi e le famiglie sarebbe un peccato perdersi una festa indimenticabile. La gioia e la spensieratezza saranno le vere protagoniste, insieme alla possibilità di conoscere in modo più approfondito il lavoro svolto dalla Coooperativa in favore dei minori in carico.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.