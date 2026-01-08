La Notte dei Licei: al “Marzolla” la Notte del Logos apre le celebrazioni per i 160 anni

Domani, Venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 18.00, il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” apre le porte alla città per La Notte dei Licei – Notte del Logos, appuntamento ormai tradizionale del panorama culturale cittadino che, quest’anno, assume un significato del tutto particolare.L’evento segna infatti l’avvio ufficiale delle celebrazioni per il 160° anniversario della presenza del Liceo Classico statale a Brindisi, un traguardo che racconta una lunga storia di formazione, cultura e impegno civile. Il tema scelto, il Logos, richiama la parola come fondamento del pensiero, del dialogo e della conoscenza: un filo conduttore che unisce classico e contemporaneo, linguaggi antichi e urgenze del presente. Un’occasione per riflettere sul ruolo del Liceo Classico nel mondo di oggi, non come istituzione del passato, ma come luogo vivo di elaborazione critica e confronto.Nel corso della serata sono previsti momenti istituzionali, interventi culturali, performance e dialoghi, cui seguiranno laboratori e attività diffuse negli spazi della scuola, animate da studenti e docenti. Un percorso pensato per coinvolgere non solo la comunità scolastica, ma l’intera cittadinanza.La Notte del Logos si conferma così come un appuntamento capace di unire memoria e futuro, riaffermando il valore del Liceo Classico come presidio culturale e formativo del territorio.