La notte della Luna Blu presso il Castello di Carovigno

Si terrà lunedì 19 agosto, alle ore 22:00, presso il Castello di Carovigno, il secondo appuntamento

della rassegna “La notte delle Stelle”, dedicata all’osservazione astronomica.

L’avvenimento di uno speciale e raro plenilunio, detto “Luna Blu”, sarà l’occasione per puntare il

telescopio verso l’alto e approfondire caratteristiche e importanza dell’astro più affascinante del

firmamento, in compagnia dell’astrofilo esperto Davide La Fauci.

L’iniziativa è rivolta a tutti: agli adulti e ai più piccini, a chi già si intende di astronomia e a coloro

che vogliono approcciarsi per la prima volta all’osservazione del cielo notturno per vivere

un’esperienza indimenticabile.

La prenotazione è obbligatoria, attraverso il sito www.pastpuglia.it o l’App PastPuglia.