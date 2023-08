LA “NOTTE DELLA TARANTA” A TORRE GUACETO

Notte della Taranta a Torre Guaceto

Per la prima volta l’orchestra della Notte della Taranta sbarca in un’oasi naturale. La riserva naturalistica di Torre Guaceto, con il. Presidente Rocky Malatesta e il direttore fel parco, Alessandro Ciccolella, ha ospitato in serata, dopo il tramonto, le atmosfere e le tradizioni della cultura legate al fenomeno del tarantismo. Musiche, sinfonie soavi complementari alla location. Tanto entusiasmo per la prima serata della Taranta che vedrà concludere gli eventi nella magica serata del 26 agosto a Melpignano, dopo un tour di 25 serate nei borghi più belli del Salento.