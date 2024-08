La Notte della Taranta con i vini bio di tenute Lu Spada

I vini di Tenute Lu spada sono stati degustati dagli artisti e dagli ospiti della magica nottata di Melpignano accompagnandone i momenti e lo sviluppo dello spettacolo.I vini rosati di Negroamaro e di Susumaniello con Fuocorosa e Tuffetto, i vini bianchi di minutolo con Avocetta e i rossi di Malvasia nera con Laenius sono stati abbinati al food preparato per l’occasione.Tenute Lu spada si è fatta apprezzare come azienda biologica di Brindisi, per il suo impegno per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. I vigneti,alle porte della città, costeggiano il tracciato terminale dell’Appia antica,riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco e sono a ridosso di un’oasi faunistica protetta dove nidificano e svernano molte specie di uccelli migratori. La composizione argillosa e calcarea dei terreni su cui insistono i vigneti , le particolari condizioni atmosferiche e la vicinanza al mare adriatico danno ai vini di tenute Lu spada identità e caratteristiche inconfondibili che raccontano ed esaltano il territorio e la storia da cui nascono.Durante la notte della taranta i vini di Tenute Lu spada hanno creato curiosità oltre che apprezzamenti da parte degli ospiti, molti dei quali hanno chiesto a Giordano Giacalone il sommelier dell’Ais, incaricato alla degustazione, ulteriori informazioni sui vini e sulle loro caratteristiche.Tra questi ospiti molto interessata e’ stata Angiolina Mango che ha apprezzato Avocetta il nostro bianco Salento di uve di minutolo di cui ha chiesto origini, profumi e territorio oltreché informazioni su Tenute Lu Spada.Per la nostra azienda,ha affermato Carmine Dipietrangelo, amministratore unico di tenute Lu spada, la presenza a Melpignano e gli apprezzamenti per i nostri vini, sono un altro riconoscimento del lavoro e dell’impegno con cui cerchiamo di valorizzare il territorio brindisino la cui vocazione vitivinicola con le sue caratteristiche hanno fatto la storia del vino, contribuendo nei secoli alla cultura enoica del mediterraneoT