La Notte della Taranta utilizzata per attaccare il Governo. La denuncia di Fdi di Zollino

Ecco la nota del coordinatore cittadino di Zollino di Fratelli d’Italia, Paolo Pellegrino, inviata alla Fondazione “Notte della Taranta” ed ai comuni interessati:

La Notte della Taranta è un evento culturale finanziato con risorse

pubbliche. Proprio per questo, dovrebbe garantire neutralità, rispetto

istituzionale e pluralismo. Quando un palco sostenuto dai cittadini viene

trasformato in uno spazio di propaganda politica, si verifica una

violazione evidente della funzione pubblica dell’evento. Quanto

accaduto ieri sera è grave. Beppe Barra, artista retribuito con fondi

pubblici, ha ripetuto più volte dichiarazioni offensive nei confronti del

Governo (questo governo mi fa schifo, per 3 volte).

In un contesto istituzionale, questo comportamento è incompatibile con

il ruolo ricoperto: chi percepisce denaro pubblico ha il dovere di non

utilizzare quel palco per attacchi politici. Se un artista intende esprimere

posizioni di parte, lo faccia in sedi private e non durante un evento

finanziato dalla collettività. Analoga criticità riguarda Enza Pagliara, che

ha scelto di richiamare solo alcuni scenari internazionali — Gaza e Cuba

— ignorando completamente Iran, Ucraina, Nigeria e le numerose crisi

umanitarie che non rientrano nella narrativa selettiva proposta.

Questa parzialità non è un dettaglio: è una distorsione del principio di

equità che dovrebbe guidare ogni intervento in un evento pubblico. La

cultura, quando sostenuta dalla COLLETTIVITA’ con fondi pubblici, deve

essere spazio di coesione, non strumento di militanza.

La Notte della Taranta ha il dovere istituzionale di rappresentare il

Salento nella sua interezza, non di diventare un palcoscenico politico

finanziato da tutti ma utilizzato da pochi.

il Cordinatore del CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA ZOLLINO

PAOLO PELLEGRINO