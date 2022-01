“LA NOTTE È GIOVANE”: 4MILA SOMMINISTRAZIONI NELLA PRIMA SERATA. PRENOTAZIONI APERTE PER LE SESSIONI DI OGGI E DOMANI

Sono 4mila le somministrazioni effettuate ieri durante la prima notte di vaccinazione dedicata alla fascia 12-19 anni. L’iniziativa “La notte è giovane” prosegue oggi e domani, dalle ore 20 a mezzanotte in 34 hub pugliesi. Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono effettuare mediante il sito http://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali Per la fascia 12-19 anni in Puglia i dati sono: 84% ha ricevuto almeno una dose (+3,4% della media nazionale) 77% ha ricevuto la seconda dose (+5,1% della media nazionale) 12% ha ricevuto la terza dose/richiamo (+1,9% della media nazionale) La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 37,5%, 16,4 punti sopra la media nazionale. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 53% ha già ottenuto la terza dose o richiamo.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi dopo la prima serata dedicata alle vaccinazioni anti Covid della fascia di età dai 12 ai 19 anni con l’apertura straordinaria di due hub – il Marconi-Flacco a Brindisi e Conforama a Fasano – si prosegue stasera e domani sempre dalle 20 alle 24 (si può accedere anche senza prenotazione). Ieri sono state somministrate oltre 400 dosi di vaccino a ragazzi e ragazze. Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione finora sono state somministrate 882.659 dosi di vaccino, di cui 334.487 prime dosi, 307.285 seconde dosi e 180.887 terze dosi; mediamente, sono state somministrate 2.291,5 dosi per giornata di vaccinazione.