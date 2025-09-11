“La notte viola” sull’epilessia: a Mesagne informazione scientifica e musica per combattere lo stigma

Mesagne –Venerdì 12 settembre, a partire dalle 19:30, l’atrio del Comune di Mesagne si tingerà di viola per una serata dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema dell’epilessia.

L’iniziativa, intitolata “La notte viola epilessia, parliamone”, ha un obiettivo chiaro: combattere lo stigma e l’isolamento che spesso circondano la patologia. Il viola, simbolo di questa battaglia, rappresenta la lotta contro i pregiudizi che a volte possono pesare più della malattia stessa. L’evento offrirà un’importante occasione di approfondimento scientifico. Si alterneranno gli interventi di neurologi ed esperti di fama nazionale e internazionale, interverranno: il Prof. Federico Vigevano, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, e le dottoresse Angela La Neve, Responsabile del centro per la diagnosi e la cura delle epilessie del Policlinico di Bari; Marisa Elia, neurologa pediatrica; Marta De Rinaldis, Responsabile UOS Epilessia e Neurofisiopatologia nelle disabilità dell’età evolutiva; Stella Vergine, Referente dell’ambulatorio epilessia dell’Ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi. La serata, che gode del patrocinio della città di Mesagne ed è a cura dell’Associazione “Emotivamente”, sarà arricchita da un tocco artistico: la voce di Consuelo Alfieri, tra i protagonisti de “La Notte della Taranta”, sarà accompagnata dal violino di Giuseppe Astore e dalla fisarmonica di Gianmarco Alfieri. Non mancherà la danza, con l’esibizione di Amalia Attorre, coreografa e ballerina professionista di pizzica e danze popolari. L’ingresso è gratuito.