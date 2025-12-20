La pagina di informazione di Tuturano supera il milione di visualizzazioni

“Le cose belle nascono per caso, ma crescono e durano per scelta”. Così afferma un noto proverbio, e forse non vi è frase più azzeccata per quanto sta succedendo ad una piccola realtà di informazione locale. Una pagina di informazione, nata quasi per gioco, e che adesso si sta trasformando in qualcosa di più. Lo sa bene Federico Sanapo, giornalista pubblicista, 37 anni di Tuturano, da poco più di un mese iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti nell’Albo pubblicisti della Puglia. Sanapo in questi anni ha effettuato un lungo percorso professionale collaborando con testate online nazionali molto note, dove nei suoi articoli si è occupato principalmente di cronaca nera e giudiziaria. E nel 2018, mentre muoveva i suoi primi passi nel giornalismo, ha deciso di aprire una pagina Facebook per informare la gente della sua Tuturano, frazione del comune di Brindisi, non solo su quello che succede nella cittadina ma nella provincia e in generale in Italia. Una pagina, che come spiega lui stesso, “è nata per gioco, assieme ad un collega nel dicembre 2018” – spiega il giornalista. Da quel momento sono passati sette anni, periodo nel quale Sanapo si è sempre più formato nell’ambito del giornalismo acquisendo competenze di scrittura e tecniche. La pagina di informazione è cresciuta mese dopo mese e anno dopo anno, con risultati che come ha riferito il suo responsabile, Federico Sanapo, “sono frutto di un impegno costante nella pubblicazione dei contenuti”. La pagina infatti in queste ore ha fatto registrare 1 Milione di visualizzazioni. “Non siamo ancora una testata giornalistica” – precisa Sanapo. “La mia è una pagina di informazione locale nata per informare la frazione di Tuturano, dove vivo, su tutto quello che accade nel territorio. Siamo nati senza nessuna pretesa, l’acronimo FADA si riferisce a Federico Sanapo e Angelo D’Amico, un mio collega che collaborava con me sulla piattaforma Blasting News e con cui appunto abbiamo deciso all’epoca di aprire questa pagina per pubblicare i nostri contenuti” – spiega Federico. Negli anni Federico ha continuato a pubblicare contenuti condividendo anche i suoi articoli per il network Fidelity House con il quale collabora a tutt’oggi, in particolare della testata Fidelity News. “Quella per il giornalismo e per la scrittura in generale è stata sempre una mia passione” – afferma Sanapo. “L’esperienza in Fidelity House mi ha permesso di acquisire competenze ancora migliori, ho sempre desiderato raccontare tutto quello che succede nel mondo, desiderando dare anche e soprattutto voce alle persone” – afferma Sanapo. Nel corso dell’anno 2025 e soprattutto negli ultimi mesi dell’anno che appunto si sta per chiudere la pagina di informazione locale FADA News ha fatto registrare numeri impressionanti per una piccola realtà, con oltre 53mila visualizzazioni in un solo giorno. Un dato registrato giorno 8 Dicembre, Festa dell’Immacolata.“Siamo andati via via crescendo soprattutto nell’ultimo anno grazie ad una strategia che ha implementato la pubblicazione dei post, ma che ha riguardato soprattutto un lavoro capillare di informazione sul territorio di Tuturano e non solo, e i lettori e la gente del posto hanno risposto in maniera positiva” – ha affermato Sanapo. “Questo risultato non è personalmente dedicato a me come giornalista, ma soprattutto al pubblico che ogni giorno sceglie di affidarsi alla mia pagina per leggere notizie, post e approfondimenti” – spiega Sanapo. Il cui sogno adesso è quello di poter aprire una vera e propria testata giornalistica che riguardi Tuturano. “Si tratta di un percorso assolutamente fattibile ma che ha bisogno dei suoi tempi tecnici per poter essere realizzato. Dovrei in primis trovare dei collaboratori, i quali come requisito imprescindibile dovranno essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, e poi bisogna realizzare ovviamente l’infrastruttura informatica. Sto comunque lavorando ad un progetto di ampliamento dell’informazione di FADA News” – fa sapere Federico Sanapo. I numeri, per il momento, danno ragione a questa piccola realtà dell’informazione locale che come fa sapere Sanapo “più che sulla quantità, lavora sulla qualità delle notizie”. “Offrire agli utenti una esperienza di informazione precisa, verificata e puntuale costituisce un fattore ad oggi essenziale della brand reputation di una pagina social o di un sito che tratti di informazione locale, ed è quello su cui puntiamo e su cui stiamo costruendo la nostra fan base – continua il giornalista. FADA News è una pagina di informazione che ad oggi conta i seguenti numeri:1553 follower, 1.024.598 visualizzazioni, 8.484 visualizzazioni di 3 secondi sui contenuti e 1579 visualizzazioni di 1 minuto sui contenuti.

“Per noi si tratta di un traguardo importante, che ci responsabilizza ancora di più adesso nei confronti di voi lettori. Come abbiamo sempre detto vogliamo fare una informazione quanto mai capillare, vicina alla gente, approfondita e verificata. Offrire un prodotto informativo di qualità per noi è assolutamente fondamentale. Il nostro lavoro è un lavoro bellissimo ma complesso, sicuramente gli errori possono capitare, ma grazie alla Vostra fiducia e al Vostro supporto contiamo di migliorare ogni giorno sempre di più. Grazie ancora a tutti VOI!!” – spiega ancora Sanapo sulla pagina FADA News ringraziando i lettori.