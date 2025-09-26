La Palazzina del Belvedere – Collezione Archeologica Faldetta

Domenica 28 settembre, alle 17:00, presso la Palazzina del Belvedere, sede della Collezione Archeologica Faldetta, si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e coordinate per l’Italia dal Ministero della Cultura. Il tema scelto per quest’anno è “Architetture: l’arte di costruire”.

La Associazione Le Colonne aderisce al programma organizzato per l’occasione dal Comune di Brindisi ospitando l’architetto Beniamino Attoma Pepe, vicepresidente FAI Puglia.

L’incontro verterà sull’interessante tema delle architetture urbane come parte viva e dinamica del paesaggio: le città con i loro spazi, edifici, monumenti e stratificazioni storiche, non sono soltanto luoghi di vita quotidiana, ma testimonianze tangibili di identità collettive e memorie condivise.

Al termine del confronto si terrà una passeggiata patrimoniale tra le vie del centro sino a Palazzo Granafei Nervegna.

L’evento è gratuito ed è aperto alla cittadinanza.