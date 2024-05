La Pantaleo Podio Volley Fasano cade sul campo della capolista Altino

Arriva la prima sconfitta di questo girone di ritorno per la Pantaleo Podio Fasano contro la capolista Altino, che consolida la prima posizione in classifica in attesa dell’ultimo atto della stagione che si svolgerà nel prossimo week end. Sconfitta indolore ai fini della classifica per le gialloblù fasanesi che pagano le precarie condizioni fisiche di alcune sue atlete tenute precauzionalmente a riposo da coach Paolo Totero. All’ultimo minuto infatti per un fastidioso risentimento muscolare, le fasanesi devono rinunciare al proprio capitano Valentina Barbolini sostituita in gara da una brava Vivien Di Diego. Match che parte con le padrone di casa decise a dar battaglia alle fasanesi che ribattono colpo su colpo alle iniziative delle padrone di casa sino a pochi minuti dalla fine dove qualche errore di troppo delle gialloblù consegnano il primo set nelle mani dell’Altino. Alla ripresa del gioco le padrone di casa approfittano di uno sbandamento iniziale delle fasanesi per scavare un solco di sicurezza che, nonostante il buon ritorno delle ragazze di Totero, le porta sul 2-0. La reazione delle ragazze del presidente Renzo Abete arriva nel terzo set che mettono alle corde le padrone di casa, brave però a non cedere definitivamente agli attacchi delle fasanesi sempre trascinate da una superlativa Valentina Martilotti (15). Un equilibrio spezzato a favore della capolista proprio nelle battute finali dove complice l’affiorare della stanchezza delle fasanesi chiudono set e match. Una vittoria che però conferma la buona tenuta delle fasanesi per nulla appagate dalla conquista del terzo posto assoluto che in quel di Altino ha pagato dazio solo dal punto della tenuta atletica messa alla prova da una serie di gare molto impegnative e da qualche piccolo acciacco fisico che ha così costretto coach Totero a un turnover abbastanza ampio per preservare la condizione atletica del roster in vista anche dei prossimi play off promozione. Spareggi che la Pantaleo disputerà da terza classificata visto che la prima e seconda posizione a una giornata dal termine delle regular season sono ormai irraggiungibili grazie anche alla concomitante vittoria esterna dell’Energy System Catania sul campo del Messina. Terza piazza che vedrà le ragazze fasanesi affrontare l’Altino, probabile capolista del girone E, e la Pieralisi Volley Jesi seconda classificata del girone D.

Tenaglia Altino Volley-Pantaleo Podio Volley Fasano 3-0

(25/21, 25/19, 26/24)

Tenaglia Altino Volley: Ferrara, Da Camillis, Giordano, Giubilato, Cometti 12, Corti 8, Montechiarini 8, Orazi 6, Angeloni, Ricci, Giometti 1, Micheletti, Tega 2, Pili. All. Giandomenco

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 3, Di Diego 8, Mollica, Fatticcioni, Negro 3, Marsengo 3, Rizzo, Barbolini, Albano 5, Martilotti 15, Pisano, Soleti 8. All. Totero.

Arbitri: Federica Grasso e Filippo D’Amico.