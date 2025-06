La Pantaleo Podio Volley Fasano espugna Marsala nella gara di andata dei play-off promozione

Strepitosa impresa della Pantaleo Podio Fasano che espugna il Pala San Carlo di Marsala nel primo appuntamento dei play-off promozione di fase 4. Una vittoria al cardiopalma tra due roster davvero molto competitivi che hanno caratterizzato l’intero campionato del girone D di serie B1. La Pantaleo soffre, stringe i denti e nonostante la forza delle siciliane trova la forza di ribaltare la gara vincendo il match al tie-break cosi come era già successo nella gara di ritorno della regular season del campionato. Due formazioni che si conoscevano bene e che arrivavano a questo primo game da due situazioni diverse: la Pantaleo reduce dalla doppia sconfitta contro Il Bologna nel play-off di fase 1 e un Marsala decisamente in palla in quanto reduce da due qualificazioni importanti contro Cesena e Riccione. Una prestazione di altissimo livello che ha entusiasmato il numeroso pubblico di Marsala e che ha visto la squadra fasanese tornare a grandissimi livelli e portare meritatamente a casa il risultato.

La gara. Equilibrio totale in avvio di match con le due squadre concentrate a non concedere spazi agli avversari. Grande concentrazione e roster leggermente bloccati da un pizzico di emozione data la grande posta in palio. Partita che scivola velocemente sino al primo break importante per le fasanesi che a meta set mettono a segno un ottimo Break portandosi sul 18-14. Il marsala non molla la presa e con molta precisione piazza un ottimo contro break che prima riporta la gara sui binari della parità. Le fasanesi accusano il colpo al punto da non riuscire a reagire a dovere concedendo cosi alle padrone di casa un altro break che di fatto chiude il set sul 25-22.

Alla ripresa del secondo set le ragazze di coach Paolo Totero scrollata l’emozione iniziale cambiamo marcia mettendo in seria difficoltà le siciliane. Un grandissimo break delle fasanesi 5-12 mettono in cassaforte il set con il Marsala decisamente sorpreso dalla forza e dalla decisione delle brindisine che riportano il match sul risultato di parità.

Terzo set all’insegna dell’equilibrio iniziale sino al primo break di Marsala che con un netto 4-0 provano a distanziare le fasanesi. Tentativo ben riuscito dalle padrone di casa che si portano su un clamoroso 16-8 che di fatto potrebbe ipotecare il terzo set per le Marsalesi. La Pantaleo prova ad accorciare le distanze con qualche ottima giocata dei Valentina Martilotti e compagne ma il Marsala a denti stretti cerca di difendere il vantaggio acquisito nella parte centrale della gara. Finale di set molto tirato ma il Marsala non concede sconti e va sul 2-1.

Quarto set al via e subito padrone di casa in vantaggio per 6-2 con le fasanesi ancora una volta ad inseguire grazie anche alle ottime battute di Barbara Varaldo che trascina le padrone di casa. Grande risposta delle fasanesi che tornano prepotentemente in gara dopo un lunga e complicata rincorsa riportando la gara sul 13-13. La Pantaleo rinvigorisce nelle sue giocate piazzando un break di ben 5 punti che mette in difficoltà un Marsala comunque mai domo. Le fasanesi però non sbagliano più e chiudono il set a proprio favore portando il match al tie-break.

Set di spareggio che comincia con grande equilibrio tra due squadre stanche ma decise a darsi battaglia sino all’ultima goccia di sudore. Un set equilibratissimo e di grande spettacolo per tutti gli spettatori presenti che porta al cambio campo con le padrone di casa in vantaggio per 8-7. Break e contro break caratterizzano un set spettacolare ma a portare a casa con merito la partita è la Pantaleo Podio Fasano che vince questo primo match che vale l’accesso diretto alla serie A2.

“Abbiamo disputato una grandissima gara contro un ottimo roster – afferma il presidente gialloblu Renzo Abete – regalando uno spettacolo allo stato puro in quel di Marsala con due formazioni che si sono equivalse. Alla fine abbiamo vinto noi meritatamente portando a casa due punti importantissimi per la gara di ritorno dove aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni per continuare a sognare”.

Grandissima performance delle gialloblu di coach Paolo Totero che hanno fornito una prestazione di altissimo livello. Nota di merito per Federica Vittorio MVP del match in maniera assoluta.

Prossimo appuntamento sabato prossimo in quel di Fasano presso il Palazzetto di Vigna Marina con il match di ritorno. Per l’occasione l’ingresso alla gara sarà gratuito.

Marsala Volley TP – Pantaleo Podio Volley Fasano

(25-22, 12-25, 25-18, 20-25, 14-16 )

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 11, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 10, Vinciguerra 11, Botarelli 23, Martilotti 23, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Marsala Volley TP: Pozzoni 16, Caserta 8, Cecchini 13, Corroux, Zingoni, Oggioni, Grippo 3, Bondavalli 2, Messaggi 3, Varaldo 18, Carpio, Guastella. All. Giangrossi.

Arbitri: Lorenzo Foppoli, Alessandro Scapinello