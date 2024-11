La Pantaleo Podio Volley Fasano non sbaglia e fa suo anche il derby di Castellana

La Pantaleo Podio Volley Fasano non sbaglia l’appuntamento con il derby di Castellana portando a casa la vittoria piena. Gara alquanto sofferta contro un avversario mai domo e piegato nel finale degli ultimi due set vinti grazie all’esperienza delle gialloblu fasanesi che, ancora una volta, nei momenti difficili del match riescono a ribaltare la situazione portando a casa il risultato. Primo set a favore delle ragazze di coach Paolo Totero che dopo una prima parte di sostanziale equilibrio piazzano un break importante mettendo in ghiaccio il primo punto vincendo 25-19. Pronta la reazione delle padrone di casa che prendono coraggio mettendo in difficoltà le giocate gialloblù. Set che si mette molto bene per le baresi che dopo un estenuante punto a punto si portano in vantaggio nel finale di gioco. Ma è proprio in questo momento che viene fuori l’esperienza delle fasanesi che prima pareggiano i conti e poi vincono il secondo set della gara grazie a due punti di pregevole fattura di Adelaide Soleti ben servita da un ottima Francesca Di Coste. Di rilievo anche l’ingresso in campo di Lucrezia De Dominicis.

Castellana domo? Nemmeno per idea. Nella terza e decisiva frazione le padrone di casa riprendono a martellare nella speranza di mettere a segno un improbabile rimonta che nella scorsa stagione riuscì in maniera clamorosa. Il set scorre con molto equilibrio grazie ad una Pantaleo Podio Fasano decisamente forte dal punto di vista mentale ed esperienziale. Infatti sul finale di set, con il Castellana a soli due punti dall’accorciare le distanze, le fasanesi sono protagoniste dell’ennesima rabbiosa rimonta con il capitano Valentina Martilotti che con un mini break di pregevole nota chiude la gara permettendo alle ragazze del presidente Renzo Abete di incamerare altri 3 punti importantissimi.

“Come tutti i derby – afferma il ds Micaela Cofano – non è mai facile giocare queste gare indipendentemente dal valore delle due squadre. Le nostre ragazze hanno disputato un ottima gara perché nei momenti di difficoltà, in cui eravamo in svantaggio, hanno saputo ribaltare il punteggio vincendo la partita in tre set. Grande reazione mentale dell’intero roster impegnato in tutte le unità a riprova della grande affidabilità del roster gialloblù”.

Grande esperienza e grande cuore delle gialloblu fasanesi che con questa vittoria restano in testa alla classifica del girone D in attesa della prossima e impegnativa trasferta programmata per sabato prossimo in quel di Roma sponda Casal dei Pazzi.

Zero5 Castellana – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(19-25; 24-26; 25-27)

Zero5 Castellana: Malinov, Chiricallo, Cusma 12, Ruffa, Vuoso, Rizza, Paparella, Cacciapaglia, Cantaluppi 4, Corradetti 17, Salas, Salamida 5, Locorotondo, Stellati 6. All. Ciliberti.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 7, Albano 6, Negro 2, Di Coste, Campana 15, Vinciguerra, Botarelli 11, De Dominicis, Martilotti 12, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.