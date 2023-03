LA PANTALEO PODIO VOLLEY FASANO SI IMPONE A ISERNIA

La Pantaleo Podio Volley Fasano si impone sul difficile campo dell’Europea ‘92 Isernia.

La Pantaleo Podio Volley Fasano batte un ostico Isernia al culmine di una gara spettacolare. Una vittoria che non lascia spazio ad interpretazioni alla grande prestazione delle ragazze di coach Paolo Totero. Gara molto difficile per Simona Corallo e compagne contro un avversario che le ha provate in tutte le maniere per avere ragione delle capoliste del girone L. Alla fine gli sforzi profusi durante la gara sono stati premiati con altri tre punti in classifica generale. Match cominciato bene per le Pantaleogirl’s che chiudono il primo set con un sonoro distacco dalle padrone di casa. Alla ripresa del gioco le molisane rientrano prepotentemente in gara salvo arrendersi nel finale alle fasanesi al quarto set-point chiuso dalle fasanesi con caparbietà ed esperienza. Nel terzo e decisivo set le ragazze del presidente Renzo Abete non concedono più nulla alle padrone di casa realizzando un break di quattro punti che gli permette di amministrare il game e chiudere vittoriosamente la gara. “Oggi è stata disputata una grande gara dalle nostre ragazze– afferma il ds Micaela Cofano – dove tutte hanno dato una mano alle proprie compagne soprattutto nei momenti difficili. Una prova di grande gruppo che ci ha permesso di capitalizzare al meglio questo match che temevamo molto. Questa vittoria è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta e che possiamo dire la nostra sino alla fine”. Una vittoria prestigiosa contro un Isernia ancora in lotta per il terzo posto e costruito per qualcosa di importante. Partita che ha attirato molti spettatori al Pala Fraraccio compreso un nutrito gruppo di fasanesi accorsi a sostenere le proprie beniamine. “Un plauso a tutte le mie atlete – afferma coach Paolo Totero – che dopo una settimana di intensi allenamenti sono riuscite ad esprimere il gioco che volevamo mettendo in difficoltà un avversario che ha comunque disputato una buona partita mettendoci spesso in difficoltà. Ora testa ai prossimi e difficili match che ci attendono di qui alla fine di questo campionato”.

L’Europa 92 Isernia – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(14-25; 27-29; 23-25)

L’ Europa 92 Isernia: Ponton, Nardi, Lomoro, Anselmo (3), Ricciardone, Petta (7), Nostrato, Bianchella (7), D’Arco (15), Peruzzi (3). Allen. Scandurra

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Amatori (8), Negro (8), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (9), Corallo (7), Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi (7), Soleti (11),. All Totero

Arbitri: Paolo Benigni e Valeria Laggiri.