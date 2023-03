LA PANTALEO PODIO VOLLEY FASANO SUPERA IL CUTROFIANO

La Pantaleo Podio Volley Fasano supera un coriaceo Cuore di Mamma Cutrofiano.

Una Pantaleo Podio Volley Fasano concentrata e determinata batte un Cuore di Mamma Cutrofiano giovanissimo sempre pronto ad approfittare di qualsiasi distrazione avversaria. Le pantere salentine allenate da coach Alberto Salomoni scendono in campo con grande piglio nella speranza di sorprendere le ragazze di coach Paolo Totero. Ben presto però le salentine hanno dovuto fare i conti con l’esperienza e la tecnica delle padrone di casa capaci di scavare subito un solco incolmabile e utile a chiudere ben presto i conti del primo set. La ripresa comincia subito con le fasanesi che cercano l’allungo decisivo, ma le ospiti guidate in campo da una bravissima Vivian Di Diego ben presto tornano in partita portandosi a pochi punti dalle fasanesi. La maggior esperienza di Simona Corallo e compagne però chiude immediatamente il secondo set. Nel terzo ed ultimo segmento le ragazze della Pantaleo Podio Fasano partono con il giusto passo gara non lasciando spazio alle giocate ospiti che devono cosi arrendersi definitivamente alla forza delle ragazze del presidente Renzo Abete. “Abbiamo disputato una gara molto attenta – afferma a fine gara la palleggiatrice gialloblu Sofia Negro – contro avversarie molto giovani ma con un grande carattere ed una discreta tecnica. La nostra esperienza ha fatto la differenza sulla loro freschezza atletica. Questa vittoria è molto importante per noi perché ci permette di consolidare la nostra posizione di classifica in attesa delle prossime e decisive gare”. Vittoria importante quindi per le gialloblù e occasione preziosa per mettere a punto giocate importanti che potrebbero tornare utili nei prossimi impegni. “Giocare con queste giovanissime atlete non era facile – afferma a fine gara Giuseppe Catapano, secondo allenatore Pantaleo Podio Volley Fasano – però le nostre ragazze hanno risposto bene ad un roster molto ben attrezzato e decisamente tra i migliori a livello giovanile. Per questo la vittoria ottenuta rappresenta per un ottimo test sia tecnico che morale. Ora testa al prossimo impegno ancora una volta molto attrezzato e decisamente pericoloso tra le propria mura”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0

(25-11; 25-19; 25-10)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Maggi, Amatori (9), Negro (5), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (9), Corallo (8) Trabucco, Solarino, Biscardi (5), Soleti (13), Sollecito, Sibilio. All. Totero

Cuore di Mamma Cutrofiano: Visciano (3),Di Diego (8), Danaila (5), Lerario, Caruso (4), Fatticioni (1), Ianne, Greco (2), Martella (1), Durso, Baratella, Piredda, Natalizia. All. Salomoni

Arbitri: Giuseppe Persia e Andrea Villano