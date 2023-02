La Pantaleo Podio Volley Fasano torna vittoriosa da Bisceglie grazie ad un’altra gara perfetta.

Nulla da fare per le ragazze dello Sportilia Bisceglie che nonostante la buona volontà palesata sin dai primi minuti si devono inchinare allo strapotere tecnico delle fasanesi che senza eccessivi affanni portano a casa l’intera posta in palio. Gara mai in discussione per le gialloblu fasanesi che dopo qualche minuto di assestamento, prendono in mano le redini della gara tenendo sempre a debita distanza le avversarie che in più di un occasione tentano di riaprire le sorti dei set disputati senza impensierire mai Simona Corallo e compagne. Partita giocata al Palazzetto dello Sport di Bisceglie, vero fortino delle baresi, che certo non favorisce il gioco delle avversarie che si avvicendano. Difficoltà che non condiziona il gioco delle ragazze del presidente Renzo Abete, che consolidano la loro leadership in classifica generale. “È stata una gara molto ben giocata dalle mie ragazze – afferma coach Paolo Totero – nonostante una settimana molto complicata per l’influenza che a turno a costretto molte delle mie atlete a non allenarsi. Ciò nonostante sono state molto brave ad entrare subito in partita controllando bene i tentativi delle avversarie di metterci in difficoltà. Risultato mai in discussione anche grazie ad una battuta molto efficace sfoderata dalle mie giocatrici. Imporsi a Bisceglie non è mai facile e questa vittoria è per noi molto importante sia in ottica classifica che in prospettiva del prossimo impegno che disputeremo sullo stesso parquet contro l’altra compagine biscegliese del Star Volley”.

Star Volley Bisceglie – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(16-25; 18-25; 19-25;)

Star Volley Bisceglie: Luzzi, Nazzarini (6), De Nicolo (20), Losciale (1), Massaro (1); Zingarelli, Roselli (4), Lo Basso (6), Di reda (6), Gentile, Mastropasqua. All. Nuzzi.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (5), Negro (4), Pichierri, Vinciguerra (13), Corallo (8), Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi (14), Soleti (14). All Totero

Arbitri: Ruben Cioffi e Giovanni Moscariello.