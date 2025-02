La Para Sailing Academy della Federazione Italiana Vela arriva a Brindisi per tre giorni di attività sul territorio.

Il 21 e 22 febbraio si terrà a Brindisi la prima attività promozionale della stagione 2025 di Para Sailing Academy, targata FIV e dedicata alla vela paralimpica. Questo evento segna un importante passo avanti nell’impegno della Federazione nella promozione dell’inclusione e dell’accessibilità nello sport.

Il programma della due giorni prevede un ricco ventaglio di attività, iniziando venerdì mattina con sessioni pratiche in acqua e attività a terra rivolte a scuole e associazioni del territorio. Sarà un’opportunità unica per coinvolgere associazioni ed enti locali che si occupano di inclusività, mostrando come la vela sia uno sport completamente accessibile che consente alle persone con disabilità di vivere esperienze incredibili in mare.

Sabato 22 si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione 2025 della PSA alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, del delegato all’attività Para Sailing Fabio Colella, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Sabato pomeriggio, l’attenzione si sposterà su un incontro di formazione dal titolo “Vela e Disabilità”, dove esperti del settore condivideranno conoscenze e best practices per rendere la vela accessibile a tutti.

Inoltre, dal 19 al 23 febbraio sarà presente in città la nazionale italiana Para Sailing in allenamento in vista del Mondiale di classe Hansa che si terrà a marzo a Newport, Sydney.

L’evento è organizzato da Federazione Italiana Vela, Comitato VIII zona FIV, Circolo Velico GV3 e Lega Navale di Brindisi, con il sostegno di IBSA.

PROGRAMMA:

Venerdì 21/02/2025

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Attività di promozione con le scuole a terra e in mare presso Lega Navale Italiana Brindisi (via Amerigo Vespucci 2)

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Attività di promozione con le associazioni a terra e in mare presso Lega Navale Italiana Brindisi

Sabato 22/02/2025

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Attività di promozione con le associazioni a terra e in mare presso Lega Navale Italiana Brindisi

Ore 12.00

Conferenza Stampa, a seguire Lunch Break presso Lega Navale Italiana Brindisi

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30Incontro su disabilità e sport velico coordinato dai tecnici federali presso sede GV3 (via Dardanelli 2)