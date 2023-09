LA PARROCCHIA SANTISSIMA RESURREZIONE HA ACCOLTO IL NUOVO PARROCO DON MARCO CANDELORO

“Chiamato a provvedere come padre alle necessità di questa Chiesa locale vi invito con gioia a partecipare e ad unirvi alla preghiera durante la Celebrazione Eucaristica in cui affiderò a Don Marco Candeloro la Parrocchia Santissima Resurrezione in Brindisi”- S. E. Mons. Giovanni Intini. Lunedì 18 settembre 2023, la Parrocchia Santissima Resurrezione ha accolto con gioia il nuovo parroco Don Marco Candeloro. La Santa Messa è stata officiata da S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Molto emozionante il momento della professione di fede che il nuovo parroco ha fatto davanti al Vescovo e alla comunità. Tantissimi i fedeli che hanno voluto partecipare per dare il benvenuto a Don Marco, divenuto parroco a seguito della nomina del sac. Andrea Giampietro che da pochi giorni è partito per Roma per ricoprire un incarico prestigioso. Il Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli, nella persona di Sua Eminenza il Signor Cardinale Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto, ha scelto di chiamare Don Andrea come Vice-Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma. La S. Messa è stata resa ancora più suggestiva dai canti del Coro Polifonico Mater Misericordiae diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. Anna Consales