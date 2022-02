LA PARRUCCHIERA BRINDISINA CRISTINA VOZZA A SANREMO

Confartigianato, firma brindisina per le acconciature di Sanremo 2022. La firma delle acconciature di Sanremo 2022 è della brindisina Cristina Vozza , titolare del salone da parrucchiere Cri Style , da 23 anni con mani e d estro nel settore della be llezza e del benessere, non solo a Brindisi. A Sa nremo ci va da professionista di tutto rispetto da quando lo conduceva Fabio Fazio, il suo salone è pieno di premi , tra questi spicca il premio avuto l ’ anno scorso in occasione della Vie Fashion Week , la più grande s filata di moda mai vista a Dubai, l ì si è classi ficata al primo posto in una gara di ac conciatura ed è stata considerata eccellenza italiana. Cristina è un ottimo esempio di “ DONNA IMPREN DITRICE ” , è un a vera risorsa per una citta come Brindisi e per una re gione come la P uglia dove si sta puntando tutto sulle bellezze naturali e artistiche , l ’ impegno di Confartigian ato è di farle emergere e valorizzarle . Negli anni ha avuto oltre 5 0 dipend enti e molt i s ono diventat i bravissim i parrucchier i , anche loro hanno un salone e danno lavoro a tanti ragazzi. Anche la figlia di C ristina lavora nel salone , ha una forte passione per la fotografia e la cre atività oggi la sprigiona al fi a n co della madre aiutandola oltre che con forbici e phon anche con la sua macchina fotog rafica. Parrucchiere ed estetiste rappresentan o una delle categ orie più importanti dell ’ artigianato, nono stante le difficoltà causate dalla pandemia le nostre imprese hanno resistito all ’ impatto, anzi, oggi prevale la spinta e la voglia di recuperare il te rreno perduto, dai prossimi giorni in Confartigi anato p r o muoveremo una serie di eventi legati all ’ arte , a lla cultura ed alla na tura , lo faremo in alcuni Comuni della provincia in sieme ad altri artigiani del settore artistico e tradizion ale e della fotografia.