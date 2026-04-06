La Pasquetta a Brindisi, una città che offre tante opportunità!



La Pasquetta, che è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama “Lunedì dell’Angelo”, è un giorno di festa che celebra la Risurrezione di Gesù e che ci ricorda che Lui è sempre con noi. Una giornata che, quest’anno, grazie alle bellissime condizioni metereologiche, ha permesso a tutti di trascorrerla nel migliore modo possibile. Vivere a Brindisi, lo ripetiamo sempre, è come vivere perennemente in vacanza, una città che, con la sua storia, la cultura, e il suo porto unico e imperdibile, rappresenta una vera e propria opportunità. Non è necessario, quindi, allontanarsi per organizzare anche una semplice passeggiata. In tantissimi si sono recati presso il Cillarese per l’inaugurazione della Pasquetta Brindisina che, ormai da anni, Carmine Iaia organizza con entusiasmo e amore per la sua città. Un enorme polmone verde pieno di attrazioni, letteralmente a due passi da casa. E che dire di un giro in motobarca, un modo perfetto per godersi il mare e ammirare la città da un punto di vista eccezionale. Un’esperienza incredibile che in tantissimi hanno deciso di condividere. Tutti i locali sul lungomare affollati da gente del posto e da turisti. Dopo il giro in motobarca, in tanti hanno deciso per un giro nel centro storico e la visita alle principali attrazioni storiche che evidenziano l’importante passato della città. Sicuramente una bella giornata, senza stress e, soprattutto, senza file interminabili in auto. Una bella giornata per staccare dalla routine e trascorrere del tempo in compagnia di amici e parenti. Anna Consales