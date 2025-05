“La Pedalata del Messaggio” a sostegno dell’AIL arriva a Brindisi mercoledì 28 maggio

Arriverà a Brindisi nel tardo pomeriggio di domani mercoledì 28 maggio il gruppo di ciclisti de “La Pedalata del Messaggio”, protagonisti di un’iniziativa sportiva con una finalità sociale. L’evento si concluderà dinnanzi alla scalinata Virgiliana, sul Lungomare Regina Margherita intorno alle ore 18,00, dove un gruppo di volontari di AIL Brindisi, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma accoglierà il gruppo su due ruote.

Dal 23 al 28 maggio, infatti, i ciclisti dell’ASD Bike Torrese partiti da Torre Santa Susanna hanno attraversato l’Italia in sella alle loro bici, portando con sé un messaggio di speranza, solidarietà e impegno concreto per la ricerca. Ogni pedalata è un gesto d’amore verso chi oggi sta lottando contro leucemie, linfomi e mieloma. La Pedalata del Messaggio 2025, infatti, è l’iniziativa solidale a sostegno di AIL, che da oltre 50 anni si batte per la ricerca scientifica e il sostegno ai pazienti ematologici.

La pedalata partita venerdì 23 da Torre S. Susanna (BR) ha fatto tappa a Trani (BAT), San Giovanni Rotondo (FG), Pescara, Macerata, Assisi (PG), Perugia, Ostuni (BR) per concludersi a Brindisi mercoledì 28.

“Sostenere AIL – spiega Vincenzo D’Adamo, presidente dell’ASD Bike Torrese – significa credere in un futuro più curabile e umano. Pedala con noi, pedala con il cuore”. Parole di ringraziamento per l’iniziativa di Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi: “Grazie ai nostri amici per l’impegno a sostegno della nostra associazione: dedicare tempo ed energie alla causa di chi combatte la malattia ematologiche, ci rende ancor più orgogliosi del nostro operato”.