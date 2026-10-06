La piccola Camilla Bagnuli sbanca in Inghilterra!

La piccola Camilla Bagnuli brindisina di 6 anni dopo aver vinto pochi mesi fa l’europeo U6 a Blackpool come prima bambina partecipante italiana nella sua categoria oggi sbanca a Gillingham nel Medway Park Sports Centre in Inghilterra questa volta negli U8 pur avendo solo 6 anni la più piccola dei suoi avversari venuti da varie parti del continente vincendo uk open international mai nessuna ballerina italiana della sua categoria e con solo sei anni di età ci era mai riuscita in questa competizione, frutto di enormi sacrifici della piccola che si allena costantemente tutti i giorni presso la sua scuola di danza Mamacita di Brindisi dove sempre i suoi insegnanti Deborah Zecca e Andrea De Marco la preparano con professionalità passione e impegno, tanto orgoglio anche per i genitori dell atleta contenti degli ottimi risultati raggiunti in queste competizioni internazionali