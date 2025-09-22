La pizzeria “Romano-Artigiani del Gusto 1983″festeggia due spicchi Gambero Rosso 2025

Ecco cosa scrive Christian Romano:

Questo riconoscimento non è solo un premio: è un pezzo di storia, di sacrificio e di amore che portiamo nel cuore.

Oggi, nella nostra pizzeria Romano – Artigiani del Gusto 1983, festeggio i due spicchi Gambero Rosso, ma il primo grazie va a mio padre.

Un anno fa ci ha lasciato, ma ogni giorno lo sentiamo presente in ogni impasto, in ogni sorriso ai clienti, in ogni scelta che portiamo avanti. Lui e mia madre hanno fondato questo locale con fatica, coraggio e passione. Noi oggi raccolgiamo il frutto di quei valori e li porto avanti con orgoglio.

Questo traguardo è dedicato a lui, al suo esempio e alla sua eredità.

E a voi, clienti e amici, che ci scegliete e sostenete ogni giorno: siete parte di questa grande famiglia.

Papà, questo premio è per te.