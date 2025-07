La Polisportiva Bozzano non lascia. Anzi, raddoppia!

La Polisportiva Bozzano Brindisi non lascia. Anzi, raddoppia. Il sodalizio biancazzurro, infatti ha programmato l’imminente stagione agonistica aggiungendo altri tasselli al progetto di crescita sul territorio, per diventare un punto di riferimento del basket femminile nel comprensorio interprovinciale, e un serbatoio per altre società di caratura nazionale. Tanto per cominciare, è stata confermata e potenziata la collaborazione con la Gymnasium San Pancrazio per uno scambio di giocatrici che, per motivi anagrafici, non potranno disputare i campionati nelle fila delle rispettive società. I due presidenti (Antonio Manfreda per il Bozzano e Carmelo Rollo per il sodalizio sanpacraziese) hanno rinnovato un accordo che consentirà alle ragazze più grandi di prendere parte al campionato regionale di Serie C che ancora una volta vedrà ai nastri di partenza la Gymnasium di coach Mimmo Galgano, e poi alcune atlete costituiranno l’ossatura della U17. La Polisportiva Bozzano, anche quest’anno, parteciperà con rinnovate ambizioni ai campionati Under15 e Under14, forte dei risultati ottenuti a livello regionale in questo biennio che ha visto le ragazze di coach Rosaria Balsamo sempre protagoniste nelle Final Four. E il percorso di crescita e riconoscimento della bontà del lavoro, quest’anno è certificato anche dal passaggio in biancazzurro di alcune ragazze provenienti dalla SBL Lecce. Si tratta di Giorgia Gattullo, Mia Mazzetto, Letizia Colangiulo e Viola Marcuccio, ma non è escluso che nelle prossime settimane si aggreghino altre valide atlete. Si tratta di atlete fisicamente e tatticamente già pronte, che hanno disputato e vinto i tornei di categoria nella stagione appena conclusa, e che sicuramente avranno opportunità di crescere e fare esperienza sotto la guida di coach Balsamo. Ma la Polisportiva Bozzano Brindisi, ormai, si fa apprezzare ben oltre i confini regionali. Infatti, il 31 luglio e 1 agosto prossimi, le biancazzurre parteciperanno alla fase nazionale del campionato “3 vs 3” categoria Under 16, avendo conquistato il diritto di partecipare al concentramento di Riccione. Le atlete che daranno l’assalto allo scudetto sono Helena Lafuenti, Matilde De Lorenzis e Ginevra Marinelli.