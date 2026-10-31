La Polizia arresta presunto spacciatore a Ostuni

Durante lo scorso fine settimana, in particolare nella giornata di venerdì 23 ottobre, gli agenti del Commissariato di Ostuni hanno operato una serie di controlli nel centro abitato, durante i quali sono state effettuate alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni e droga, anche con l’ausilio delle unità cinofile provenienti dalla Questura di Bari e del personale in servizio presso la D.I.G.O.S. di Brindisi.Nel corso della predetta attività è stata rinvenuta della sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione di un noto soggetto ostunese. In particolare, anche grazie al contributo del cane Xavi, gli agenti hanno scoperto la presenza di un panetto di hashish del peso complessivo di oltre 84 grammi. Successivamente, nel prosieguo del controllo, debitamente occultato in differenti punti dell’immobile oggetto di perquisizione, è stato trovato vario materiale per il confezionamento.All’esito dell’operazione, come disposto dell’A.G. competente, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre l’uomo, un cinquantaquattrenne ostunese, già in passato segnalato per traffico di droga, è stato tratto in arresto.Proseguono i controlli finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, anche nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili al fenomeno.