La Polizia di Stato arresta un 46enne per tentato furto in abitazione

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nello scorso weekend, in particolare nella tarda serata di sabato 7 novembre 2026, personale dell’ufficio controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Ostuni interveniva in l.go Risorgimento, ove era stato segnalato un probabile furto in appartamento.

Gli operatori di polizia giungevano prontamente sul posto ed individuavano l’appartamento in questione, sito, in particolare al 2° piano di un condominio. Nell’occasione, notavano un individuo che dal balcone si intrufolava all’interno di quest’ultimo.

Una volta guadagnato l’accesso al condominio e saliti al secondo piano, gli agenti trovavano la porta dell’appartamento chiusa.

Gli stessi, allora, non si perdevano d’animo e salivano sul lastrico solare dove avevano la visuale del balcone dove poco prima avevano notato l’uomo.

L’ottima posizione consentiva agli operatori di polizia, calandosi dal citato lastrico, di entrare nell’appartamento attraversando la porta finestra del balcone.

Una vota all’interno trovavano nascosto sotto il divano un cittadino ostunese quarantaseienne, già noto alle forze dell’ordine, che veniva quindi immediatamente tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione.