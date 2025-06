La Polizia di Stato di Brindisi arresta presunto spacciatore con quasi mezzo kg di hashish

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore e nel corso della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 19 giugno scorso, ha arrestato un giovane, classe 2006, pregiudicato con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, venuti a conoscenza che presso l’abitazione del giovane potesse essere occultato dello stupefacente, hanno proceduto ad una perquisizione locale che ha sortito esito positivo, in quanto è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 450 grammi. Nello specifico, all’interno dell’abitazione, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 250 grammi, già suddivisa e confezionata per la vendita al dettaglio, mentre all’esterno, in un’area sempre riconducibile al soggetto destinatario della perquisizione, sono stati ricuperati altri due panetti di sostanza stupefacente di circa 100 grammi cadauno.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi in attesa di convalida dell’Autorità Giudiziaria.