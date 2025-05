La Polizia di Stato di Brindisi arresta un giovane per presunta attività di spaccio

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore Giampietro Lionetti nel Comune di Brindisi, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il pomeriggio del 29 aprile ha arrestato un giovane del 2000, pluripregiudicato per reati specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, personale della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un luogo nella disponibilità dell’arrestato, ha rinvenuto un panetto di circa 110 grammi di hashish, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’avvenuto arresto, disponeva che il giovane venisse associato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida.